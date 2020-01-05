إعداد القيادات الناشئة لتولي مسؤوليات أعلى بالجهات الحكومية

تعكف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ مشروع يهدف إلى تأهيل القيادات الوسطى في القطاع الحكومي، خلال شريك إستراتيجي لديه إمكانات عالية، ومعتمد دوليا، يعمل على تحسين وتطوير القيادات الوسطى، لضمان قيادة مستدامة وتغيير النمط التقليدي في العمل الإشرافي، إلى استخدام الأساليب والأنماط الحديثة.

ويستهدف المشروع العاملين المرشحين لتولي مناصب قيادية في الإدارات الـوسـطى والإشـرافـيــة، فـي جـمـيـع الإدارات والوحدات المختلفة بالمنشآت والمنظمات الحكومية، كما تسعى الوزارة إلى أن يسهم المشروع في تطوير وتحسين جودة العمل، وبناء قاعدة بيانات من القيادات الناشئة جاهزة للقيام بأدوار ومسئوليات أعلى في المستقبل.

التعريف بالإدارة ووظائفها الأساسية

التخطيط

التنـظيم

التنسيق

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الرقابة

المتابعة

التقييم

تطوير المهارات المتعلقة بها