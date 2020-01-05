إعداد القيادات الناشئة لتولي مسؤوليات أعلى بالجهات الحكومية

ويستهدف المشروع العاملين المرشحين لتولي مناصب قيادية في الإدارات الـوسـطى والإشـرافـيــة، فـي جـمـيـع الإدارات والوحدات المختلفة بالمنشآت والمنظمات الحكومية، كما تسعى الوزارة إلى أن يسهم المشروع في تطوير وتحسين جودة العمل، وبناء قاعدة بيانات من القيادات الناشئة جاهزة للقيام بأدوار ومسئوليات أعلى في المستقبل.
التعريف بالإدارة ووظائفها الأساسية
التخطيط
التنـظيم
التنسيق
الرقابة
المتابعة
التقييم
تطوير المهارات المتعلقة بها
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