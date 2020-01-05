مشروعات بلدية بـ 35 مليون ريال

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن العقود شملت مشروعات للمباني والمرافق البلدية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 22 مليون ريال، وبلغ إجمالي التكاليف لمشروعات تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين بمحافظة أحد رفيدة 4.999.500 ريال. فيما جاءت مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في محافظة أحد رفيدة بقيمة إجمالية بلغت 7.548.710 ريالات.
وأشار الحميدي إلى أن توقيع العقود يهدف إلى استكمال المشروعات وإنجازها، وفقا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كل المحاور والطرق لسلامة مستخدميها، مع أهمية الوقوف ميدانيا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.
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