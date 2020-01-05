معارض متنوعة في بارق الشتوي

رعى محافظ بارق، مفرح البناوي، حفل افتتاح المهرجان الشتوي الخامس بالقرية التراثية في «جبال» جنوب المحافظة، بحضور وكيل المحافظة إبراهيم عامر منشط، ورؤساء المراكز الإدارية والإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وجمع من الأهالي وزوار المحافظة.

وتجول المحافظ في المعارض المصاحبة للمهرجان، كمعرض الهلال الأحمر والفن التشكيلي والأسر المنتجة.

وقدم الفنان عامر البارقي كتابا للمحافظ ورئيس البلدية، بعنوان «الأغاني قصص وحكاوي» من تأليف علي فقندش، فيما ألقى الشاعر حمد محمد بلغيث البارقي قصيدة شعرية، وشاهد حضور الحفل أوبريت بعنوان «لحمة وطن» للشاعرين زارع البارقي وهيازع البارقي، وتضمن عددا من الألوان الشعبية التي تزخر بها المحافظة، بمشاركة فرقة بارق للفنون الشعبية.