معارض متنوعة في بارق الشتوي

وتجول المحافظ في المعارض المصاحبة للمهرجان، كمعرض الهلال الأحمر والفن التشكيلي والأسر المنتجة.
وقدم الفنان عامر البارقي كتابا للمحافظ ورئيس البلدية، بعنوان «الأغاني قصص وحكاوي» من تأليف علي فقندش، فيما ألقى الشاعر حمد محمد بلغيث البارقي قصيدة شعرية، وشاهد حضور الحفل أوبريت بعنوان «لحمة وطن» للشاعرين زارع البارقي وهيازع البارقي، وتضمن عددا من الألوان الشعبية التي تزخر بها المحافظة، بمشاركة فرقة بارق للفنون الشعبية.
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