تركي بن طلال: بناء الإنسان هدف إستراتيجية تطوير عسير

رأس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى ضمن دورته العادية الأولى للعام المالي 1441/‏ 1442، وذلك في محافظة البرك على ساحل عسير.

وأعلن الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع أن زياراته القادمة لمحافظات ومراكز المنطقة ستكون زيارات استقصائية تعتمد على محاور وعناوين مدروسة مسبقا تنهض بالمجتمع المحلي، وذلك من خلال التنسيق لزيارة كل محافظة في وقت كاف يمتد إلى أسبوع كامل، مؤكدا أنه ومن هذا المنطلق سيتم وضع الجميع في دائرة العمل والاهتمام.

الهدف من الإستراتيجية

أشار إلى أن الهدف الرئيس لإستراتيجية تطوير عسير التي تُعد حاليا في المراحل النهائية لاعتمادها هو بناء الإنسان والأرض والاقتصاد المستمد من رؤية المملكة 2030، وهو ما بدأت المنطقة في العمل عليه استعدادا لتطبيق الإستراتيجية فور اعتمادها. وناقش الاجتماع احتياجات المنطقة وعددا من المشروعات التنموية، وسبل تعزيزها وتحقيق تطلعات الأهالي، إلى جانب مناقشة تقارير لجان المجلس والتوصيات السابقة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فيما جرى استعراض المشروعات الجاري تنفيذها والمقترح العمل عليها من الإدارات الحكومية.

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المشروعات المتعثرة

قدمت الأمانة العامة لمجلس المنطقة خلال الاجتماع عرضا مرئيا عن المشروعات المتعثرة والمتأخرة، كما جرى استعراض العديد من التوصيات، من أبرزها توصيات لجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب، ولجنة الخدمات والمشاريع، ولجنة الخدمات الصحية، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة التنمية السياحية والاقتصادية، إضافة إلى توصيات زيارة فريق من اللجان لمحافظة الحرجة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج زيارة قطاع تهامة قحطان ومركزي مربة وصدر وائلة من قبل لجنتي الثقافة والتعليم والخدمات والمشاريع.