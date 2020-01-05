عضو شورى وسفراء معينون يؤدون القسم أمام الملك

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عضو مجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الحصين، قائلا «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

صدق وأمانة

أدى القسم كل من: السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان عبدالله العنقري، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع سعد الخامسي، والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى يوسف الدحيلان، قائلين:

«أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي ووطني، وألا أبوحَ بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص».

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الاستماع للتوجيهات

تشرّف كل من السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد إبراهيم الجندان، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز عبدالله الداود، والسفراء الذين أدوا القسم، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان.