شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يبحث مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اتصالاً هاتفيًا، أمس مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، آخر المستجدات في المنطقة.

Advertisements وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها. من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

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