شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تضبط 22 مخالفاً للذوق العام والان نبدء بالتفاصيل

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط ( 22 ) مخالفاً ، وشملت مخالفاتهم رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية ، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة ، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم وجميعهم من الرجال.

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