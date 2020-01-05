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ما الفرق بين محليات الإبل والمهجنات؟
شهد مهرجان الإبل عرض 16 منقية من الأصايل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتميز كل فئة من الإبل بمواطن جمال تختلف عن الأخرى، وتتشابه الأصايل من محليات ومهجنات في الكثير من مواطن الجمال، وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عرض 16 منقية من الأصايل (مهجنات ومحليات) تنافس خلاله 9 إماراتيين و7 سعوديين.
وتعرف الأصايل المحليات بأنها العمانيات التي لم تختلط سلالاتها بأي منتج سوداني، أما المهجنات فهي نتاج سلالات من تزاوج الأصايل مع السودانية، وجميعها تتشابه في مواطن الجمال في كبر هامة الرأس وجل الأنف واللحي ووسع الصدر وطول الغارب والأرجل وصغر الخف، فيما تختلف المهجنات عن الأصايل في الرشاقة.
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