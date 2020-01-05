شكرا لقرائتكم مهرجان الإبل يطالب بفحص المطايا المشاركة بميدان الهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-05 مهرجان الإبل يطالب بفحص المطايا المشاركة بميدان الهجن في إطار حرص النادي على سلامة جميع المشاركين متابعات الخليج 365 - الرياض شدد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المشاركين بميدان الهجن، على ضرورة فحص المطايا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وإنهاء إجراءاتهم قبل المشاركة بوقت كافٍ. Advertisements وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه يوجد موقعان للوزارة الأول في شارع الدهناء بجانب مقر الاتحاد السعودي للهجن، والثاني في ميدان الهجن برماح. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص نادي الإبل على التأكد من سلامة جميع المطايا المشاركة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الإبل يطالب بفحص المطايا المشاركة بميدان الهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.