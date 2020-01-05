إزالة التشوهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) لتحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف «حملة بلدي»، لإزالة ورفع السيارات التالفة والمهملة، وتخليص الشوارع من عبء المركبات المهملة والتالفة التي شوهت جمال المنطقة.



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