ما شروط تعويض المتضررين من منتج مغشوش؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يحق لمن تضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية، وللمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، وأن يلتزم المنتج أو المستورد أو البائع أو الموزع بسحب المنتج المغشوش فور علمه وعلى نفقته الخاصة.
وقالت الهيئة على حسابها في تويتر إنه يلزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها، وذلك في صحيفتين يوميتين، إحداهما في منطقة مقره الرئيس، والأخرى في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
شروط إعادة قيمة المنتج المغشوش
- ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري، سواء في النقل أو التخزين
- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج
- تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز15 يوما من طلبها
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