شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب مكالمة بعد مقتل سليماني.. ترامب ينهار في البيت الأبيض ويصرخ: هذا الرجل’’الوحيد القادر على تدميرنا’’ شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد يوم من حادثة هزت المنطقة تمثلت في اغتيال أمريكا للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، سرب صحفي أمريكي تفاصيل مكالمة هاتفية تسببت في شجار بين ترامب وأحد مساعديه.

حيث كشف كتاب جديد حمل عنوان" ترامب وجنرالاته: كلفة الفوضى"، للصحفي الأمريكي بيتر بيرغن، عن قيام ترامب بتوبيخ مساعديه لعدم ايصالهم مكالمة هاتفية من الرجل الذي وصفه ترامب "بالوحيد القادر على تدميرنا" .

قد يهمك ايضاً:

عاجل : أول دولة خليجية تقرر قبل قليل إنهاء التواجد العسكري الأمريكي بالكامل في أراضيها وإخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد

بالاسم: هذا هو محافظ عدن الجديد الذي كلفه الرئيس هادي بدلا عن المحافظ أحمد سالمين الذي تم إعفاؤه اليوم من منصبه؟

تسريب مكالمة بعد مقتل سليماني.. ترامب ينهار في البيت الأبيض ويصرخ: هذا الرجل’’الوحيد القادر على تدميرنا’’ شاهد من يكون؟

قوقل يصدم اليمنيين.. اليمن تحتل الترتيب رقم (1) عربيا في البحث عن ”الجنس” وخاصة هذه المدن (صورة+ المحافظات)

ما علاقة ‘‘الضابط المصري‘‘ في دبي مع ‘‘ابنة تميم‘‘ بحادثة وفاة مذيعة العربية نجوى قاسم ؟؟ ‘‘مفاجأة صادمة‘‘

الإمارات تعتقل المفكر الكويتي عبدالله النفيسي بسبب هذه التغريدة.. شاهد ماذا قال فيها قبل حذفها من تويتر؟؟

آخر توجيهات خطيرة أصدرها قاسم سليماني لقيادات مليشيا الحوثي في اليمن قبيل ساعات من اغتياله.. تعرف عليها..!

فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية بعد اغتيال ”سليماني”.. هذا الأمر الخطير سيحدث قريبًا في 10 دول عربية.. لا تستعجلوا؟! (اسماء الدول)

Advertisements

عاجل : مسؤول سعودي يكشف رسميًأ دور المملكة في عملية اغتيال قاسم سليماني .. شاهد ماذا قال؟؟

عبدالباري عطوان يتوقع أربعة ’’سيناريوهات مرعبة’’ للانتقام الإيراني على مقتل قاسم سليماني .. ومفاجأة مدوية بشأن الأكثر رعبا وإيلامًا



نانسي عجرم تبكي في أول ظهور لها بعد اقتحام منزلها وإصابتها بطلق ناري وتكشف مصير بناتها بعد أن كاد المسلح يقضي عليهن (فيديو)

العراف اللبناني ’’ميشال حايك’’ يتوقع مقتل قاسم سليماني ووفاة نجوى قاسم قبلها بأيام!.. لن تصدق المفاجأة ماذا قال؟؟ شاهد

فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. شاهد ماذا حدث للجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل اغتياله؟

الإعلام الإيراني يفجر مفاجأة مزلزلة عن دور أقرب المقربين إلى قاسم سليماني في عملية اغتياله!!.. شاهد من يكون؟؟ (صور)



عاجل : إصابة نانسي عجرم بطلق ناري أثناء التصدي لاقتحام مسلح على منزلها في لبنان.. وهذا مصير زوجها (صور)



شاهد.. لحظة وفاة ضابط في الحرس الملكي السعودي أثناء حفل الزفاف بـ”السيح” (فيديو صادم)



وبحسب موقع "بزنس انسايدر"، ذكر بيرغن في كتابه الذي يستند إلى عشرات المقابلات مع المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أنه في 27 كانون الثاني/ يناير 2017، أي بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا، كان ترامب يستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أول زيارة رسمية لزعيم أجنبي إلى صاحب البيت الأبيض الجديد، وأثناء الغداء، سألته ماي عما إذا كان قد تحدث مع بوتين.



وأجاب ترامب "كلا"، لكن فلين الذي كان بالقرب من الرئيس، قال له: "سيدي، نحن الآن بصدد ترتيب مثل هذه المكالمة. لقد اتصل الرئيس بوتين قبل عدة أيام، لكننا لم نتمكن من إدراج ذلك في جدول أعمالك بعد".

وانهال ترامب، المنزعج من هذا الكلام، بالتوبيخ على فلين، قائلا: "هل أنت تمزح معي؟ حاول فلاديمير بوتين الاتصال بي، ولم تعطني السماعة ؟ بماذا بحق الجحيم كنت تفكر؟".

أجاب فلين: "سيدي، كما تعلم، لديك الكثير من المكالمات الواردة، ونحن نحاول أن ندير أمر محادثاتك ومع من تتحدث".

وحسب الكاتب، فإن ترامب وصف بوتين بأنه "الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن أن يدمرنا"، وشكك في وقت لاحق في قرار موظفيه تأخير المكالمة معه.

وقال ترامب لكبار موظفيه في اجتماع مغلق: "ما هذا الهراء؟ كيف يمكن أن يتصل بي بوتين ولا تصلوني به؟ لا أعرف ماذا تفعلون يا جماعة".

وبحسب ما نشر موقع روسيا اليوم ، ووفقا لسجلات البيت الأبيض، فإن ترامب أجرى مكالمة "تهنئة" هاتفيا لمدة ساعة واحدة مع بوتين في 28 كانون الثاني/ يناير 2017.

ووصف البيت الأبيض تلك المكالمة التي تناولت مواضيع تشمل الحرب على "داعش" والنزاع في سوريا، بأنها "إيجابية" و"بداية مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".

وجرت أول مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في نوفمبر عام 2016، أما أول لقاء شخصي بينهما، فقد عقد في 7 تموز/ يوليو من نفس العام على هامش قمة "العشرين" في هامبورغ الألمانية.