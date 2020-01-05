شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإنقاذ الوطني يعلن إشهار فرعه وقيادته المحلية بالمهرة ويطالب التحالف السعودي الإماراتي بالرحيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشهر مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي، اليوم الأحد، فرعه وقيادته المحلية بمحافظة المهرة، في احتفالية بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وانتخب المجلس 19 عضوا لقيادة فرع مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي بمحافظة المهرة كالتالي:

قد يهمك ايضاً:

عاجل : أول دولة خليجية تقرر قبل قليل إنهاء التواجد العسكري الأمريكي بالكامل في أراضيها وإخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد

بالاسم: هذا هو محافظ عدن الجديد الذي كلفه الرئيس هادي بدلا عن المحافظ أحمد سالمين الذي تم إعفاؤه اليوم من منصبه؟

تسريب مكالمة بعد مقتل سليماني.. ترامب ينهار في البيت الأبيض ويصرخ: هذا الرجل’’الوحيد القادر على تدميرنا’’ شاهد من يكون؟

قوقل يصدم اليمنيين.. اليمن تحتل الترتيب رقم (1) عربيا في البحث عن ”الجنس” وخاصة هذه المدن (صورة+ المحافظات)

ما علاقة ‘‘الضابط المصري‘‘ في دبي مع ‘‘ابنة تميم‘‘ بحادثة وفاة مذيعة العربية نجوى قاسم ؟؟ ‘‘مفاجأة صادمة‘‘

الإمارات تعتقل المفكر الكويتي عبدالله النفيسي بسبب هذه التغريدة.. شاهد ماذا قال فيها قبل حذفها من تويتر؟؟

آخر توجيهات خطيرة أصدرها قاسم سليماني لقيادات مليشيا الحوثي في اليمن قبيل ساعات من اغتياله.. تعرف عليها..!

فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية بعد اغتيال ”سليماني”.. هذا الأمر الخطير سيحدث قريبًا في 10 دول عربية.. لا تستعجلوا؟! (اسماء الدول)

عاجل : مسؤول سعودي يكشف رسميًأ دور المملكة في عملية اغتيال قاسم سليماني .. شاهد ماذا قال؟؟

عبدالباري عطوان يتوقع أربعة ’’سيناريوهات مرعبة’’ للانتقام الإيراني على مقتل قاسم سليماني .. ومفاجأة مدوية بشأن الأكثر رعبا وإيلامًا



Advertisements

نانسي عجرم تبكي في أول ظهور لها بعد اقتحام منزلها وإصابتها بطلق ناري وتكشف مصير بناتها بعد أن كاد المسلح يقضي عليهن (فيديو)

العراف اللبناني ’’ميشال حايك’’ يتوقع مقتل قاسم سليماني ووفاة نجوى قاسم قبلها بأيام!.. لن تصدق المفاجأة ماذا قال؟؟ شاهد

فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. شاهد ماذا حدث للجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل اغتياله؟

الإعلام الإيراني يفجر مفاجأة مزلزلة عن دور أقرب المقربين إلى قاسم سليماني في عملية اغتياله!!.. شاهد من يكون؟؟ (صور)



عاجل : إصابة نانسي عجرم بطلق ناري أثناء التصدي لاقتحام مسلح على منزلها في لبنان.. وهذا مصير زوجها (صور)



شاهد.. لحظة وفاة ضابط في الحرس الملكي السعودي أثناء حفل الزفاف بـ”السيح” (فيديو صادم)



1- سعد علي مسلم القميري رئيسا

2- الشيخ محمد سالم محمد قمصيت نائبا للرئيس

3- مسلم علي سالم رعفيت أمين عام

4- علي سعد سعدوت كلشات أمين عام مساعد

5- سعيد محمد عوض عفري الجدحي دائرة الإعلام الناطق الرسمي

6- عوض عبدالله ميطان السماحي دائرة التخطيط

7- الشيخ حمزة محمد خودم مغفيق دائرة العلاقات العامة

8- محسن سعيد احمد رعفيت دائرة الشباب

9- حسن خويتم علي كده الدائرة المالية

10- محمد عامر سدون دائرة حقوق الإنسان

11- محمد سعيد احمد بلحاف دائرة الشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية

12- رميضان مبروك النوبي الدائرة الجماهيرية

13- نوير حافظ علي دائرة المرأة

14- حمزة عارف الحريزي دائرة الأطفال

15- سالم مبخوت سالم العوبثاني عضوا

16- عوض الغاوي سعيد كلشات عضوا

17- سعد عيسى سعد عكشوت الزويدي عضوا

18- دائب سالم كلشات عضوا

19- حسينة سالم علي الحريزي عضوا



وفي فعالية التدشين، أكد رئيس فرع مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي بمحافظة المهرة، سعد علي مسلم القميري، السير على الأهداف التي حددها المجلس في "إعلان المهرة التاريخي" في فعالية إشهار المجلس في أكتوبر الماضي.



وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى وقف الحرب ورفع الحصار وإنقاذ البلاد من حالة الانقسام والتشظي والتردي في مختلف المجالات والمستويات من خلال الدعوة للحوار والشراكة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة".



ولفت إلى أن المجلس يرفض التواجد العسكري الأجنبي في اليمن والتدخل في الشؤون الداخلية أو اقتطاع أي جزء من اليمن.

وشدد على ضرورة رحيل التحالف السعودي الإماراتي من محافظة المهرة.



وأوضح أن قيادة مجلس الإنقاذ بالمهرة تقف مع لجنة الاعتصام في نضالها ضد تواجد القوات السعودية بالمهرة.



وبين أن المجلس سيعمل مع كافة المكونات المؤمنة بأهدافه على انقاذ المهرة من اختلالات في الجانب الأمني و الخدمات والعمل على الحفاظ على السيادة الوطنية.



من جانبه، ذكر الشيخ رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمهرة، عامر سعد كلشات، أن مجلس الإنقاذ يعد منجز للقضية الوطنية اليمنية والجنوبية.





وأكد أنه لا تنازل عن القضايا الوطنية ورفض التدخلات الخارجية التي تفرط في السيادة، متمنيا لقيادة مجلس الإنقاذ بالمهرة التوفيق والنجاح في مهامها والسير في خندق واحد مع لجنة الاعتصام.



وألقى عضو المجلس السياسي لمجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، سميح علي نصيب الوضاحي، كلمة ترحيبية نقل في مستهلها تحيات قيادة مجلس الانقاذ.



وقال "اليوم ندشن فرع المجلس بمحافظة المهرة في أجواء نضالية بأهداف نبيلة وتوجهات عظيمة للعمل مع كل المكونات بشراكة للحفاظ على السيادة الوطنية والخصوصية المهرية.



وأشار إلى أن البلد تمر بمنعطف خطير جراء الحروب والصراعات ومن هنا تأسس مجلس الإنقاذ لإنقاذ الوطن وسيادته وإيقاف الحرب وطمس الهوية.

وأكد أن الحل للأزمة يمني – يمني، داعيا الشرعية للحفاظ على السيادة والحوثيين إلى التوقف عن التوغل في القتل ومد اليد للسلام.



وخاطب المجلس الانتقالي الجنوبي "البلد لا تبنى بالعنف والمناطقية والكراهية".



ووجه رسالة إلى أن التحالف العربي "أيها التحالف كثر الشاكون وقل الشاكرون فارحل عن اليمن وأترك اليمنيين يقرروا مستقبلهم".

إلى ذلك ألقى كلمة الشيوخ والأعيان، الشيخ محمد أحمد بلحاف، بارك فيها إشهار مجلس الانقاذ بمحافظة المهرة.

وعبر عن أمله في قيام المجلس بدورها الوطني في انتشال الوطن شكل عام مما فيها والمهرة على وده الخصوص والحفاظ على مقدرات وسيادة الوطن.

ودعا أبناء المهرة إلى إبقاء المحافظة بعيدة عن الصراع وأتون الفوضى.

وتخلل الاحتفالية قصيدة شعرية قدمها الشاعر سالم بن علي ياسر، نالت إعجاب الحاضرين.

من جهته ألقى كلمة أطفال المهرة، الطفل حمزة عارف الحريزي، عبر عن أمله أن يكون مجلس الإنقاذ باقة أمل لخدمة المهرة وانقاذ الجنوب واليمن من الصراعات والحروب.



حضر الاحتفالية جميع غفير من أعضاء وأنصار مجلس الإنقاذ بمديريات محافظة المهرة.