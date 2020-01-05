ضبط 16 رجلاً وامرأتين لمخالفتهم لائحة الذوق العام بالشرقية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 18 شخصًا لمخالفتهم قواعد لائحة الذوق العام، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم. وأوضح متحدث شرطة المنطقة أن عمليات القبض جرت خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم بينهم امرأتان. وأبان أن المخالفات تمثلت في ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها.

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