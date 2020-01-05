الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 2.4 % عند 8194 نقطة (- 203 نقاط)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال. وانخفض سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الأحد بنسبة 1.71 % ، وأغلق عند 34.55 ريال للسهم.

وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها كل من “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” و”سابك” و”الأهلي التجاري” بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وجاء انخفاض السوق السعودي بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية في عطلة الأسبوع بعد تصاعد التوترات والخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.

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