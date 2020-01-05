تعرّف على أنواع رخص القيادة وفئاتها

أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور والتي وافق عليها وزير الداخلية أنواع رخص القيادة وفئاتها في المملكة، والتي تنقسم إلى 4 أنواع. والأنواع الأربعة لرخص القيادة هي: خاصة وعامة ومركبات أشغال عامة ودراجة آلية، وتُمنح الرخصة الخاصة لمن يقود مركبة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو مركبة نقل خاص بيك أب لا يزيد وزنها على 3.5 طن.

رخصة القيادة العامة تنقسم إلى فئة أولى رخصة أجرة عامة لسيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو فئة ثانية مركبة نقل، وتنقسم إلى رخصة قيادة النقل الخفيف بما لا يزيد وزنه على 3.5 طن، والثقيل بما يزيد على ذلك. الفئة الثالثة رخصة قيادة الحافلات، وتنقسم إلى حافلة صغيرة بما لا يزيد عدد ركابها على 15 راكبا، وكبيرة بما يزيد على ذلك. ورخص قيادة مركبات أشغال عامة، ويُحدد نوع المعدة أو الآلة في رخصة القيادة، ورخصة قيادة الدراجة الآلية لقيادة الدراجات الآلية بأنواعها، ويجوز الجمع بين أكثر من رخصة، وتكون الرخص ذات مواصفات أمنية عالية، وتحدد الإدارة العامة للمرور البيانات التي تشتمل عليها.