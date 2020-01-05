السعودية اليوم / الأمطار ترسم لوحة جمالية وتنعش أجواء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

شهدت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم هطول أمطار غزيرة أبهجت المتنافسين والزوار ورسمت لوحة جمالية امتزجت فيها الطبيعة الخلابة مع عبق الموروث الشعبي على أرض المهرجان.

وحرص القائمون على المهرجان بتوفير وسائل الحماية من الأمطار للجان التحكيم والعاملين بالميدان، ووضح الاستعداد المسبق الكبير لنادي الإبل في توفير جميع وسائل السلامة للجماهير والزوار مع تقلبات المناخ، وتحرص إدارة نادي الإبل على متابعة حالة الطقس بصورة دقيقة، الأمر الذي انعكس بشكل مميز على سير المهرجان وعدم تأثره بالعوامل الطبيعية.

يذكر أن اليوم شهد عددًا كبيرًا من المتسابقين حيث تنافس 27 مالكًا في مسابقات "سيف الملك لفئة المجاهيم، والأصايل والمهجنات "، وسط حضور جماهيري كبير حرص على مشاهدة عرض المنقيات والاستمتاع بالأجواء الماطرة الجميلة.

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20:05ت م

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