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شكرا لقرائتكم هنا رابط طلب تسجيل قيد وكالة تجارية إلكترونيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط طلب تسجيل قيد وكالة تجارية إلكترونيًّا
أوضحت التجارة والاستثمار أن هناك شروطًا للتسجيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن شروط الحصول على وكالة أو موزع معتمد لشركة أجنبية داخل الشرق الأوسط أو حتى داخل المملكة.
وقالت التجارة عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه بالإمكان تقديم طلب تسجيل قيد وكالة تجارية إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة هنا
وبحسب وزارة التجارة، هناك قنوات بديلة في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًّا بعد يوم عمل كامل، حيث يمكن زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمية للحصول على الخدمة يدويًّا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 ص- 2:30 ص.
وبالنسبة إلى الشروط، أوضحت التجارة أنه يجب وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة، وأن تكون الشركات أو المؤسسات الوكيلة سعودية بالكامل برأس مال سعودي 100%.
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