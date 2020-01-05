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شكرا لقرائتكم الحصيني: أمامنا 50 يومًا في الشتاء و70 من البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني: أمامنا 50 يومًا في الشتاء و70 من البرد
توقع استمرار الموجة الباردة والمزيد من الأمطار
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني: إنه لا زال أمام المملكة 50 يومًا في فصل الشتاء، و70 يومًا من البرد.
وتوقع الحصيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، استمرار الموجة الباردة، والمزيد من الأمطار على المحافظات الواقعة جنوب العاصمة الرياض.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، غدًا في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال المملكة.
كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
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