اخبار السعوديه

حادث على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم حادث على طريق الأمير باتجاه جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-05

حادث على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة

تسبب في إعاقة الحركة المروية

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الأحد، على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة.

Advertisements

وبحسب ما ذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، تسبب الحادث في إعاقة الحركة المروية على الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

ولم يوضح المركز إذا ما كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أم لا.

تابعنا على 4353562235.jpg تواصل معنا على4a548984a5.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادث على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا