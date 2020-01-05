حادث على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الأحد، على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة.

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وبحسب ما ذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، تسبب الحادث في إعاقة الحركة المروية على الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

ولم يوضح المركز إذا ما كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أم لا.

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