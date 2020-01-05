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شكرا لقرائتكم حادث على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حادث على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة
تسبب في إعاقة الحركة المروية
متابعات الخليج 365 - جدة
وقع حادث مروري، مساء اليوم الأحد، على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه جدة.
وبحسب ما ذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، تسبب الحادث في إعاقة الحركة المروية على الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
ولم يوضح المركز إذا ما كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أم لا.
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