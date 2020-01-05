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2020-01-05 خالد بن عبدالرحمن يفوز بسيف الملك للمجاهيم في مهرجان الإبل بعد منافسة قوية بالمسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 منقية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد جائزة سيف الملك فئة مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد.

واحتل الأمير خالد بن عبدالرحمن المركز الأول بعد منافسة قوية في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 منقية.

وفي مسابقتي أصايل احتل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان المركز الأول لفئة 25 (محليات)، فيما خطف محمد فهيد بيشان الرزق العجمي المركز الأول لفئة 25 مهجنات.

والملاك الفائزون في فئة جمل (50) (جائزة سيف الملك – مجاهيم) :

1-الامير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود

2-الأماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان

3-فرج هادي فرج المري

4-شليح سلمان فارس ال قويد الدوسري

5-الاماراتي ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي

6-عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الغنيم

7-هادي سعيد هادي الفهيده المري

8-طالب محمد لاهوم المري

9-محمد ناصر مرعي الهاجري

10-حنظل سالم عضيب المري

والملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (محليات)

1-الأماراتي الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان

2-الأماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني

3-الأماراتي معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي

4-الأماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان

5-الأماراتي الشيخ سيف محمد بطي ال حامد

الملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (مهجنات)

1-محمد فهيد بيشان الرزق العجمي

2-سعد عبيد سلمان الدوسري

3-مبارك حمود سالمين المنصوري

4-مسعود فهيد علي الهاجري

5-عبدالهادي ناصر جابر ال بخيته تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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