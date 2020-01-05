حساب المواطن يوضح تأثير نوع السكن على الدعم

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 اليوم عن العلاقة بين حالة السكن ونوعه وبين مقدار الدعم الذي يحصل عليه المستفيد.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: أنا مستأجر شقة بمبلغ كبير كيف يمكن إضافتها في حساب متابعات الخليج 365.

وردت عليه بالقول : حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب متابعات الخليج 365، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

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ولا يطلب حساب متابعات الخليج 365 إرفاق عقد الإيجار إلا في حالات التسجيل كفرد مستقل كأحد المستندات الدالة على الاستقلالية.

وأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ26 في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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