أمام خادم الحرمين.. عضو شورى وسفراء معينون حديثا يؤدون القسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عضو بمجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الحصين، قائلا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

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كما أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان العنقري، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع الخامسي، والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى الدحيلان، قائلين (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

عقب ذلك، تشرف كل من السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد الجندان، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز الداود، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.