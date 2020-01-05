توقيع مذكرات تفاهم لتدريب وتأهيل نزلاء سجون المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

شهد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بمنطقة المدينة المنورة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، بهدف تعليم وتدريب وتأهيل النزلاء وصقل مهاراتهم، مع منحهم الشهادات المعتمدة لتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجن.

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ووقع مذكرات التفاهم كل من مدير مديرية السجون بالمنطقة العقيد محمد الحارثي، ومدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ومدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله العتيبي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي، ومدير جامعة الأمير مقرن الدكتور نبيل الراجح، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالغني حسين وليد عبدالغني، ومدير مستشفى السعودي الألماني بالنيابة عبدالله شوربة، وأمين عام جمعية التنمية الأسرية الدكتور علي الزهراني.

وتهدف المذكرات إلى الاهتمام بأسر النزلاء ورعايتهم ومد يد العون لهم وتسهيل حصولهم على الخدمات التعليمية والتدريبية والطبية، ورعاية المفرج عنهم من النزلاء ومساعدتهم في إيجاد الفرص الوظيفية لهم عبر القطاع الخاص أو الأعمال الحرة الأخرى، مع منحهم أولوية في التدريب والتعليم والتأهيل، إضافة إلى تقديم الخبرات والاستشارات اللازمة لمديرية السجون بالمنطقة لتطوير عمل المنظومة الإصلاحية وتدريب القائمين عليها، وتصميم برامج نوعية للنزلاء والعاملين على حد سواء.

وتأتي الاتفاقيات انطلاقا من توجيهات القيادة ممثلة بوزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بالنزلاء وأسرهم والمفرج عنهم وفي إطار حرص ومتابعة أمير المنطقة، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية للمديرية لتحسين كفاءة وفاعلية منظومة الخدمات التعليمية والاجتماعية.