أمير مكة بالنيابة يبحث الموضوعات المشتركة مع القنصل المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية هشام مصطفى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

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من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة بالنيابة رئيس المحكمة الجزائية بجدة المكلف حديثا عبدالملك السنان.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان السنان متمنيا له التوفيق والسداد.

من جانبه قدم رئيس محكمة جدة الجزائية المكلف شكره له سائلا الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن.