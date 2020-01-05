20 ألف جلسة للمحاكم خارج الدوام الرسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت وزارة العدل عن إجراء قطاعاتها المختلفة نحو 120 ألف عملية خارج الدوام الرسمي خلال الـ100 يوم الماضية، من بينها 20 ألف جلسة.
وأوضحت الوزارة أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا من الوزارة على خدمة المستفيدين.
وأكدت أن اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، رفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم.
واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية.
يذكر أن التحول الرقمي في الوزارة، إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة، أسهمت في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
عمليات التنفيذ:
- 45 ألف إحالة طلب
- 7,700 قرار وحكم
- 970 محضرا
العمليات القضائية:
- 8,580 إحالة
- 20 ألف جلسة
- 12,600 حكم
التوثيق:
- 12,400 وكالة وإقرار
- 12 ألف عملية توثيق على العقار
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