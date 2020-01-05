بريشيا ضحية لاتسيو التاسعة بالدوري الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

قاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه بريشيا إلى الفوز 2-1 أمس في المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بريشيا بهدف مبكر بعد مرور 18 دقيقة من البداية عن طريق المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي.

لكن بريشيا لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد أندريا كيستانا لحصوله على الإنذار الثاني بسبب عرقلته لفيليبي كايسيدو، متسببا في احتساب ضربة جزاء للاتسيو سجل منها إيموبيلي هدف التعادل.

وتقمص إيموبيلي دور البطولة مجددا وخطف هدف الفوز القاتل لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة مستغلا تمريرة كايسيدو.

Advertisements

وحقق لاتسيو فوزه التاسع على التوالي ليثبت أقدامه في المركز الثالث بعيدا بأربع نقاط عن أعين روما صاحب المركز الرابع.

وعادل لاتسيو رقمه القياسي من موسم 1998 - 1999 بحصده 39 نقطة في هذه المرحلة من الموسم.

وعزز إيموبيلي موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

ويحتل بريشيا المركز الثالث من القاع برصيد 14 نقطة.

وأخبر بالوتيلي حكم المباراة بتعرضه لهتافات عنصرية من جماهير لاتسيو، التي قوبلت بتحذير عبر الإذاعة الداخلية للاستاد.