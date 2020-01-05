اعتماد إدارات 3 أندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي مجالس إدارات أندية الأمجاد ومضر والخلود.

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وجاء تشكيل إدارة الأمجاد لمدة 4 سنوات برئاسة علي صليلي، وناصر مريع نائبا، وعبدالله صليلي أمينا عاما، وعادل الجبير أمينا للصندوق، وعضوية عبدالله زميم وبهاء الدين بلكي وأحمد طميحي.

كما اعتمد تمديد تكليف إدارة مضر حتى نهاية الموسم برئاسة أحمد المرزوق، وسعيد الجارودي نائبا، وعلي اليوسف أمينا عاما، وعلوي الخضراوي أمينا للصندوق، وعضوية حسن آل غزوي، ومصطفى الشهابية، ولقمان آل مدن، وهاشم أبوالرحي، وحسين المطرود.

واعتمد إدارة نادي الخلود لمدة 4 سنوات برئاسة صالح الخليفة، وسليمان العساف نائبا، ومهند العوفي أمينا عاما، وعبدالله الخزي أمينا للصندوق، وعضوية عبدالعزيز الجاسر، وماجد الدبيان، وصالح العساف.