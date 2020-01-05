السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - سكاكا استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح المريح، وإدارة نادي القلعة برئاسة أحمد السهو، والطاقم الفني ولاعبي فريق كرة القدم، بمناسبة تحقيق بطولة دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والتأهل لتصفيات الصعود للدرجة الثانية. وبارك نائب أمير المنطقة للنادي تحقيق البطولة، داعيا لمواصلة العطاء والصعود للدرجة الثانية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الجوف يطالب القلعة بالصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.