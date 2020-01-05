دوري المدارس يغذي أندية محلية وخارجية بالمواهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أثمرت النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم عن بزوغ أكثر من لاعب موهوب التحقوا بأندية محلية وخارجية، بعد أن شهدت بطولة النخبة منه في رمضان الماضي، حضور كشافين من أندية ريال مدريد وريال أفيدو الإسبانيين وأجاكس الهولندي وباتشوكا المكسيكي، اختاروا 40 لاعبا للانخراط في معسكر تدريبي صيفي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وتستعد الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم لانطلاقة النسخة الثانية مطلع فبراير المقبل على مستوى التعليم العام بالمملكة، كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم بدأ عام 2019 الماضي، ويستمر 5 أعوام بهدف صناعة جيل جديد في كرة القدم.
ويقام الدوري على مراحل عدة، تبدأ بالتصفيات الأولية في 47 محافظة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية مثلوا أكثر من 5441 فريقا.
مواهب برزت بدوري النسخة الأولى
- زياد الجهني (ثانوية السروات بجدة) نجح في تجربة مع ريال أفيدو الإسباني وفي طريقه للتوقيع رسميامشعل عثمان (ثانوية الفلاح بجدة) اختير للتجربة بنادي ريال أفيدو
- سلطان العنزي (مدرسة عبدالرحمن الفيصل بالقيصومة)، انضم إلى منتخب الشباب السعودي ووقع للقيصومة
- لؤي الجهني (ثانوية الملك فيصل بالمدينة المنورة) اختير للتجربة بنادي ريال أفيدو
- سطام التمبكتي (مدرسة يزيد ابن أبي سفيان بجدة) اختير للتجربة بنادي ريال أفيدو
- حبيب محمد (متوسطة ابن هشام بالمدينة المنورة) يخضع الشهر المقبل للتجربة بنادي باتشوكا المكسيكي
- علي دقرشاوي (مدرسة الأوس بالمدينة المنورة) اختير من قائمة لاعبي برنامج الابتعاث الرياضي الحالي التابع للهيئة العامة للرياضة
- محمد ديواني (مدرسة أبي بكر الصديق بجازان) انضم إلى الفيحاء
- عبدالصمد القحطاني (مدرسة أبي بكر الصديق بجازان) انضم إلى الفيحاء
- جابر آل فهاد (مدرسة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم بنجران) انضم إلى الحزم
- محمد خليل (مجمع الحقو التعليمي بصبيا) انضم إلى منتخب الشباب ووقع للنصر
- أحمد البداح (مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالزلفي) انضم إلى الفيصلي
- علي قح (مدرسة أبي بكر الصديق بجازان) انضم إلى الفيصلي
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