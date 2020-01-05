دوري المدارس يغذي أندية محلية وخارجية بالمواهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أثمرت النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم عن بزوغ أكثر من لاعب موهوب التحقوا بأندية محلية وخارجية، بعد أن شهدت بطولة النخبة منه في رمضان الماضي، حضور كشافين من أندية ريال مدريد وريال أفيدو الإسبانيين وأجاكس الهولندي وباتشوكا المكسيكي، اختاروا 40 لاعبا للانخراط في معسكر تدريبي صيفي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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وتستعد الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم لانطلاقة النسخة الثانية مطلع فبراير المقبل على مستوى التعليم العام بالمملكة، كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم بدأ عام 2019 الماضي، ويستمر 5 أعوام بهدف صناعة جيل جديد في كرة القدم.

ويقام الدوري على مراحل عدة، تبدأ بالتصفيات الأولية في 47 محافظة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية مثلوا أكثر من 5441 فريقا.

مواهب برزت بدوري النسخة الأولى