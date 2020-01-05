44 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القدس المحتلة
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 44 مستوطنا يهوديا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل المزعوم»، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.
وفي الإطار نفسه اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم أسير محرر من محافظة الخليل.
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