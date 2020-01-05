إرهابيون يهاجمون قاعدة أمريكية في كينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيروبي

أعلنت حركة الشباب الصومالية والجيش الكيني المصنفة على قائمة الإرهاب، أن مسلحين من الحركة المتشددة شنوا هجوما على قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها قوات أمريكية.

وقالت الحركة إن قوات النخبة شنت هجوما على قاعدة في خليج ماندا.