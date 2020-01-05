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إرهابيون يهاجمون قاعدة أمريكية في كينيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت حركة الشباب الصومالية والجيش الكيني المصنفة على قائمة الإرهاب، أن مسلحين من الحركة المتشددة شنوا هجوما على قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها قوات أمريكية.

وقالت الحركة إن قوات النخبة شنت هجوما على قاعدة في خليج ماندا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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