الجيش الجزائري يقبض على إرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الجزائر أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أمس القضاء على إرهابيين اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن في محافظة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة الجزائر). وذكرت الوزارة أنه تم خلال العملية ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة. وتأتي العملية بعد تمكن قوات الجيش الجزائري، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وعائلاتهم في محافظة سكيكدة شرقي الجزائر واسترجاع أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، فضلا عن تدمير عشرة مخابئ أرضية وسط غابة وادي الدخيل.



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