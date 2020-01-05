المركزي اليمني يستعيد حاويات الأموال المسروقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد البنك المركزي استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك بعد أن تعرضت لعملية سطو في رصيف ميناء عدن من قبل عناصر خارجة عن القانون قبل أيام، كما أكد في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استعادة الحاويات وتسليمها للبنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية، مشيدا بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف، والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

ولفت البنك إلى أنه يعمل باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق القانون، موضحا أن أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول إلا بعد أن تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.