سيارة تدهس 6 سياح ألمان في إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما قال مصدر أمني إيطالي إن سياحا ألمانا تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، لقوا حتفهم جراء دهس سيارة لهم في قرية لوتاش الجبلية شمال إيطاليا. وأكدت فرق الإطفاء المحلية أن الحادث أسفر عن إصابة 11 آخرين، أربعة منهم في حالة خطرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفحص أظهر ارتفاع نسبة الكحول في دم السائق (27 عاما)، وهو من سكان المنطقة. وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أنه جرى توقيف السائق، ومن المتوقع أن يتم التحقيق معه بتهمة القتل.



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