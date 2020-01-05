تقنيات الذكاء الاصطناعي تتنبأ بالأمراض الجينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استطاع فريق من الباحثين بجامعة هونج كونج تطوير منظومة للتعلم العميق تساعد في التنبؤ بالطفرات الجينية التي تؤدي للإصابة بالأمراض عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واكتشف العلماء أن طفرات الجينوم البشري قد تؤثر على ترابط هذه العناصر المعدنية داخل البروتينات على مستوى الخلية داخل الإنسان، وهو ما قد يكون مؤشرا على الإصابة بأمراض خطيرة.
وأفاد الموقع الالكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في العلوم، بأن فريق الدراسة استطاع بالتعاون مع باحثين من مستشفى «مايو كلينيك» بولاية أريزونا الأمريكية جمع بيانات صحية شاملة من قواعد بيانات مختلفة، وتوصل عن طريق تحليل هذه البيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن نقص كل عنصر معدني يرتبط بالإصابة بأمراض بعينها.
وتوصلت الدراسة، على سبيل المثال، إلى أن نقص عنصر الزنك يعد من العوامل الرئيسية في الإصابة بأمراض الصدر والكبد والكلى، في حين أن نقص الكالسيوم يؤدي إلى الإصابة بأمراض العضلات والجهاز المناعي للجسم.
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