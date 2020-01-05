قمر صناعي لمراقبة الهواء في كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المقرر أن ترسل كوريا الجنوبية قمرا صناعيا جديدا ثابتا بالنسبة للأرض لموقع إطلاق الأقمار الصناعية في أمريكا الجنوبية قبل إطلاقه المقرر الشهر المقبل.

ونقلت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة المحيطات والثروة السمكية قولهما إن أول قمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض لمراقبة الهواء والبيئة من طراز «تشيوليان- 2 بي» سيغادر معهد «كوريا إيروسبيس» البحثي اليوم إلى مركز فضاء في منطقة «كورو في جويانا الفرنسية».

وسيتم نقل القمر الصناعي الذي يزن 4ر3 أطنان على متن حاوية خاصة إلى مطار «أنتشيون» الدولي قبل شحنه جوا.