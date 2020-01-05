التفرغ التام شرط لوظائف الأئمة والمؤذنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة الشؤون الإسلامية الراغبين في التقديم على وظائف «إمام ومؤذن» بمختلف مناطق المملكة إلى زيارة موقع الوزارة، والتقديم خلال الفترة من 10 إلى 19 جمادى الأولى للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توفرها للمتقدمين على وظائف «إمام ومؤذن»: ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على الشهادة الثانوية، حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، التفرغ التام للعمل، اجتياز الكشف الطبي، حسن السيرة والسلوك.