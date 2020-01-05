إنجاز 21% من «صفا نجران»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران أنجزت أمانة منطقة نجران 21% من أعمال مشروع متنزه الصفا غربا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 34 مليون ريال. وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع يقع على مساحة 140.000م2 ويتكون من شلال ومسطحات خضراء وأشجار، وملعب لكرة القدم، وألعاب أطفال ومشايات من الخرسانة المطبوعة والممشطة، ودورات مياه ومبنى إداري.



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