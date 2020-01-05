تنبيه من وزارة الصحة للمرشحين على الوظائف المعلن عنها لمراجعة البيانات لعدد 919 متقدم

وزارة الصحة بالسعودية، تهتم وزارة الصحة السعودية بتوفير والإعلان كل فترة عن الوظائف المتاحة للرجال والنساء، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب المتبع في منظومة التطوير ورؤية 2030، التي تدعمها المملكة العربية السعودية، و يتم الاعلان عن الوظائف الصحية التي بها عجز كل فترة لسد العجز.

وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1441، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية في 10/11/2019، و التقديم إلكترونياً من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية، حسب الموعد المقرر للتقديم، وتم عمل الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف و مراجعة المستندات المطلوبة لاثبات التخصصات، وتم عمل مفاضلة بين المتقدمين وصلاحية 919 من المتقدمين بحسب المؤهل والخبرات العلمية.

رابط التعرف على نتائج وظائف الصحة

موعد مراجعة البيانات لعدد 919 المرشحين لوظائف الصحة

يبدأ من الإثنين 6 يناير 2020 حتي الخميس 16 يناير 2020 لحين استكمال الاوراق والبيانات.

روابط التقديم على الوظائف الصحية

موعد التقديم للوظائف المعلن عنها لوظائف الصحة

يبدأ التقديم من الأحد الموافق 13/3/1441، 10/11/2019 في الثامنة صباحاً و لمدة خمس أيام، أي حتي الخميس الموافق 17/3/1441، 14/11/2019 في الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.

وتقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن الوظائف الصحية على موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل على الوظائف المعلن عنها حسب الشروط إلكترونياً في المدة المحددة للتقديم.