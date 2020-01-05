شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتي يأمر باعتقال الدكتور عبدالله النفيسي بتهمة إساءته لهذه الدولة الخليجية.. شاهد ما قاله في تغريدته محل التهمة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة الجنايات في الكويت، إصدار أمر بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي؛ على خلفية قضية الإساءة لدولة الإمارات.

ويأتي قرار المحكمة؛ بسبب عدم حضور النفيسي للمحكمة، فيما أجلت القضية إلى جلسة 2 فبراير/شباط المقبل، وفقا لما ذكره موقع ”القبس“ الإلكتروني.

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القضاء الكويتي يأمر باعتقال الدكتور عبدالله النفيسي بتهمة إساءته لهذه الدولة الخليجية.. شاهد ما قاله في تغريدته محل التهمة؟

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وكان المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي، منذ سنتين، لدى النيابة العامة؛ بتهمة ما أسماه تكرار النفيسي ”إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءة بالغة، ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرّما وفق قانون الجزاء“.

وكان النفيسي قد نشر عبر تويتر تغريدة، جاء فيها: ”محمد دحلان يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم دحلان. فكر فيها بعمق“.

وأثارت التغريدة حينها موجة من الجدل والردود والتعليقات الخليجية الغاضبة؛ ما دفعه إلى حذف التغريدة.

والنفيسي معروف بقربه من جماعة الإخوان، وآرائه التي تهاجم الإمارات..