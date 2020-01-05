شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية بعد اغتيال ”سليماني”.. هذا الأمر الخطير سيحدث قريبًا في 10 دول عربية.. لا تستعجلوا؟! (اسماء الدول) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ مذيع الجزيرة الشهير، الدكتور فيصل القاسم، بموجة جديدة من الفوضى في المنطقة العربية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال القاسم، في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر : إنه "من الحكمة الانتظار قبل القفز إلى استنتاجات خاطئة بعد مقتل سليماني..الأمر لا يتعلق بمقتل ضابط كبير، بل يطال المنطقة بأكملها..العراق سوريا لبنان اليمن الخليج (الست)".

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وأشار إلى أن "أمريكا تتحالف استراتيجياً مع دولة وحيدة في المنطقة وهي إسرائيل، أما بقية تحالفاتها فهي ليست استراتيجية، بل تقوم على المنفعة المتبادلة. لقد استفادت أمريكا كثيراً من علاقتها مع إيران والعكس صحيح، لكن في النهاية لم يكن تحالفاً استراتيجياً بل تقاطع مصالح،لكن المصالح تتضارب في لحظة ما".

وتابع: "قاسم سليماني ليس مجرد ضابط إيراني كبير...لا مطلقاً..هو أكبر من ذلك بكثييييير...هو رمز الجبروت الإيراني السياسي والعسكري والديني في الشرق الأوسط إلى حد أن الجميع بات يعتبره رمز إيران الأول...ومن هنا يمكن القول إن استهدافه قرار استراتيجي أمريكي وليس مجرد رد على هجوم السفارة ببغداد".