بالصور: عضو مجلس الشورى الحصين والسفراء المعينون حديثاً يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، عضو مجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى القسم عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الحصين، قائلاً: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

كما أدى القسم كلٌّ من السفير المعين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري، والسفير المعين لدى تشيلي الدكتور مانع الخامسي، والسفير المعين لدى بنجلاديش عيسى الدحيلان.

وقال السفراء: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

عقب ذلك، تشرف كل من السفير المعين لدى بلجيكا خالد الجندان، والسفير المعين لدى كازاخستان عبدالعزيز الداود، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.