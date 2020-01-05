الكشف عن موعد التشغيل الكامل لمطار الملك عبد العزيز الدولي.. وتوضيح بشأن رسوم مواقف السيارات

قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء ، إنه يتوقع أن يتم التشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في رمضان القادم، مبينا أنه حاليا تمت زيادة عدد الرحلات بإضافة 13 محطة دولية جديدة، ليصل الإجمالي إلى 27 محطة.

وبحسب “عكاظ”، أوضخ “الروساء”، أن عدد الرحلات المغادرة والقادمة للمطار يبلغ 4900 رحلة على متنها 654 ألف مسافر، مشيرا إلى أنه تم نقل أكثر من 2.5 مليون مسافر على متن 30 ألف رحلة منذ بداية تشغيل الصالة رقم 1 في المطار في مايو الماضي 2018.

وأوضح أن القطاع الخاص سيتولى قريبا تشغيل الصالة 1 في المطار الجديد، في إطار سعي هيئة الطيران المدني لتنفيذ إستراتيجية الخصخصة، مبينا أن هناك خطة لذلك، لرفع القدرة التشغيلية للمطارات لتحسين تجربة المسافر.

وحول شكاوى العديد من رواد المطار الجديد بشأن ارتفاع رسوم مواقف المركبات التي تبلغ 10 ريالات في الساعة، خصوصا أن رسوم المطار القديم لا تزيد على 3 ريالات في الساعة، قال الروساء إن هناك خصما بنسبة 50% على سداد الرسوم عبر الماكينات الذاتية، لتبلغ الأسعار 5 ريالات للساعة أو جزء منها، مبينا أن الهدف حث مرتادي المطار على استخدام التقنية، في ظل الحرص على تسهيل الحركة المرورية في المواقف.