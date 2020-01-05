شرطة الرياض تضبط 31 متهمًا بالتحرش.. وتعاقب 172 رجلاً وامرأة ارتدوا ملابس غير لائقة بأماكن عامة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 31 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة، وذلك خلال الفترة (3- 9) جمادى الأولى الجاري. كما وقعت الشرطة العقوبات المقررة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام، وهم 85 رجلاً و87 امرأة، وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

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