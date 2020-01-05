أمير عسير يوجه بمتابعة تنظيم الفعاليات

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بمتابعة التنظيم والاستمرار لنجاح فعاليات الواجهة البحرية بمركز الحريضة، مع متابعة الحركة المرورية وانسيابية دخول وخروج الزوار. إذ تابع رئيس مركز الحريضة عبدالله السرحاني، ومدير الشرطة الحريضة الرائد عبدالرحمن الشهري، مع كل الأجهزة الأمنية، لتنفيذ التعليمات والعمل على راحة زوار الواجهة البحرية، التي تلتقي مع الكورنيش الشمالي لمركز الشقيق في محافظة الدرب الواقعة في القطاع الشمالي من منطقة جازان، مشيرا إلى أن هناك فرقا ميدانية لعمليات الصيانة والتشغيل ومنع الباعة المتجولين في الواجهة، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر، وبمتابعه شخصية من رئيس بلدية الساحل، علي آل جللان. وتم الإيضاح بأن فتح بوابات الواجهة البحرية لاستقبال الزوار من الـ4 عصرا إلى الـ2 فجرا يوميا، وبقية الوقت أعمال صيانة ونظافة.



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