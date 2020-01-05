السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب جزر فيجي



واشنطن 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي اليوم .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على مسافة 39ر177 كيلومترا غرب الجزر وعلى عمق 602 كيلومتر تحت سطح البحر .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

// انتهى //

19:51ت م

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