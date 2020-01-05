السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة البيئة بالمنطقة الشرقية يتفقد فرع الوزارة بحفر الباطن



حفر الباطن 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اليوم, مكتب فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن.

واطلع المهندس المطيري خلال جولته التفقدية يرافقه مدير مكتب الزراعة المكلف زبن بن مزهر الشمري على سير العمل بالمكتب.

ووجه المطيري جميع العاملين بالمكتب بتكريس الجهود ومضاعفتها، مستمعاً لملاحظاتهم وآرائهم لمناقشة سبل تطوير العمل.

// انتهى //

18:43ت م

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