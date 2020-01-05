السعودية اليوم / أمطار على المنطقة الشرقية



الدمام 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية شملت مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء والقطيف.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.