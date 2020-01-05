السعودية اليوم / وزيرا "البيئة" و"الصناعة" يشهدان توقيع اتفاقية تعاون للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية

ووقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والرئيس المكلف للهيئة المهندس خالد المديفر.

وسيتم بموجب هذا التعاون, تشكيل فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، التي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.

// انتهى //

18:07ت م

0144



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسشهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة والمياه والزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.ووقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والرئيس المكلف للهيئة المهندس خالد المديفر.وسيتم بموجب هذا التعاون, تشكيل فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، التي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.// انتهى //18:07ت م0144

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.